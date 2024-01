«Grazie Paolo Rossi, benvenuta a Cagliari Rossana Lavezzaro»  

Ieri il questore Paolo Rossi ha lasciato il suo ufficio in via Amat, che da domani sarà governato da Rossana Lavezzaro.

A Rossi, che va in pensione, i sindacati hanno voluto rivolgere un saluto. Il segretario generale del Siulp Cagliari Massimo Vargiu ha espresso «un sentimento di riconoscenza per il lavoro svolto, anche in situazioni complesse, dal questore e da tutte le donne e gli uomini della Polizia di stato, per mantenere alto il livello della qualità del vivere di tutta la comunità cagliaritana». Poi «il deferente saluto ed il più caloroso benvenuto al nuovo questore, Rosanna Lavezzaro, con il quale il Siulp è certo di proseguire il proficuo dialogo».

Mauro Aresu del Siap definisce Rossi «persona dal non comune altruismo sempre pronta al dialogo e vicina al personale. Ogni poliziotto della questura di Cagliari, nel salutarlo alla fine del suo mandato, ha la sensazione di veder andare via un grande amico. Un grande in bocca al lupo al primo questore donna di Cagliari Lavezzaro che trova una città tutto sommato vivibile e una questura organizzata ed efficiente. La nota dolente sono gli organici ridotti all’osso che rischiano di paralizzare anche il lavoro quotidiano». Anche Luca Agati (Sap) ringrazia Rossi «per i brillanti ottenuti dalla questura nel lungo periodo sotto la sua responsabilità» e plaude all’arrivo del primo questore donna, «segnale che il falso mito del poliziotto maschio non fa' più parte di questa amministrazione»

Per il segretario generale provinciale del Silp Cgil, Gianluca De Simoni, «il questore Rossi sarà ricordato come persona e poliziotto dotato, oltre che di lunga esperienza e preparazione, di una reale sensibilità nel risolvere i problemi. Lo ringraziamo per aver approntato sempre il dialogo tra l' amministrazione ed i sindacati nel reciproco rispetto e parità di ruoli. Diamo un caloroso benvenuto al nuovo questore Lavezzaro auspicando si possa proseguire nel solco tracciato da Rossi».

