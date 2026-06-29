Grazie Leo, è stato davvero tutto molto “Pavoloso” 

C’è chi ancora, incontrandolo per strada, lo ringrazia per il gol al Bari al 94’ nella finale playoff del 2023. Un gol epico, eterno e rivoluzionario sotto certi versi, per come è arrivato e per ciò che ha rappresentato per il Cagliari dopo una funesta retrocessione. Riassumere la storia di Leonardo Pavoletti in quel tocco di sinistro provvidenziale nella bolgia del San Nicola sarebbe tuttavia riduttivo e ingeneroso. Il bomber livornese ha segnato un’era, per le 52 reti innanzitutto - tante speciali, la maggior parte pesantissime - ma anche per come ha interpretato il suo ruolo, dentro e fuori dal campo.

È stato un simbolo di lotta e di lealtà, ci ha messo la faccia e il sorriso anche nei momenti più tosti portando avanti l’avventura nell’Isola con professionalità e goliardia allo stesso tempo, vivendo con “cagliaritanità” ogni suo gesto quotidiano, entrando nel cuore della città e della gente e diventando il campione della porta accanto. Nove anni pazzeschi, impensabili quando è stato acquistato in extremis dal Napoli, nell’estate del 2017, per colmare il vuoto lasciato da Marco Borriello. Una storia straordinaria, nel bene e nel male. Oggi scade ufficialmente il contratto, sarà pertanto il suo ultimo giorno da giocatore e capitano rossoblù.

«Incredulità»

«Ancora non mi sembra vero», ammette Leonardo Pavoletti con la voce smorzata dall’emozione. «Magari me ne renderò conto quando la squadra sarà in ritiro. La sensazione che sto provando è strana, come se potesse succedere qualcosa da un momento all’altro. Come vivrò questo mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari? Normalmente, almeno credo. Il 30 giugno, tra l’altro è anche l’anniversario di matrimonio, questo quindi compensa l’incredulità. Il passo più duro poi è stato salutare tutti allo stadio e poi ancora i dipendenti». Il futuro? «Ancora incerto. Nessuno si è fatto vivo, ma non c’è fretta». Il ginocchio? «Meglio ma non ancora da allenamento, per quello ci vorranno due-tre mesi».

Subito Pavo-gol

Cagliari nel destino, Cagliari nel cuore, Cagliari per sempre. Sono davvero tanti i gol che hanno contraddistinto la sua storia in rossoblù. Il primo in assoluto al Genoa, il 15 ottobre del 2017. E già quell’anno fu lui, manco a dirlo, a segnare poi alla penultima giornata la rete della salvezza in casa della Fiorentina. Nella stagione seguente firmò il 2-1 all’Inter e fece l’esordio in Nazionale (a 30 anni e 4 mesi) contro il Liechtenstein in una gara valida per le Qualificazioni Europee, entrando al 72’ e segnando 4 minuti dopo.

Dal crack alla gloria

C’è stato un periodo in cui gonfiava la rete ogni volta che toccava la palla di testa, nessuno come lui in Europa. Sul più bello la rottura del crociato, e quando sembrava essere verso la via del recupero, c’è stato il secondo crack. Allo stesso ginocchio! Ma lui non si è arreso. Quando è tornato in campo il suo corpo era inevitabilmente cambiato, si è adeguato e ha scritto - il paradosso - le pagine più importanti della sua storia in rossoblù. Contro lo Spezia il primo gol dopo l’infortunio, a novembre del 2020. A Venezia subito dopo la retrocessione era inconsolabile, eppure Bari ha cancellato anche quella maledetta notte in Laguna. E in Serie A sono poi arrivate la doppietta al Frosinone di Di Francesco (uno dei pochi allenatori con i quali non ha legato) e il gol in rovesciata al suo ex Sassuolo. Di recente, ha messo il timbro anche sulla salvezza targata Davide Nicola due stagioni fa al Bentegodi contro il Verona. L’ultimo suo gol con la maglia del Cagliari lo ha segnato al Pisa a Pisa, che per un livornese vale tanto (anche se non è servito a evitare la sconfitta). L’ennesimo segno del destino in un’avventura lunga, intensa, coinvolgente, e nemmeno i problemi al ginocchio negli ultimi anni l’hanno scalfita. «È stato Pavoloso», c’era scritto nelle maglie dei compagni il giorno dell’addio alla Domus, dopo Cagliari-Torino. Eh sì, Leo, lo è stato davvero. E da domani la maglia numero 30 non sarà più la stessa.

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