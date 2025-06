«Questo premio è un segno di fiducia. Non per me, ma per un lavoro che va avanti da anni, insieme a tante persone che fanno oggi Domus de Luna. Vuol dire che anche stare accanto a chi è fragile, ogni giorno, con impegno, nel tempo può fare la differenza». Lo ha detto Ugo Bressanello ieri mattina, a margine della cerimonia di consegna del Premio La Marmora promosso dal Rotary club di Cagliari.

