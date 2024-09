«Grazie alla Polizia, ora aspettiamo l’incontro col prefetto» 

Un ringraziamento alla Polizia per le indagini svolte con successo. Ma anche la richiesta di un incontro urgente con prefetto e forze dell’ordine per cercare di prevenire furti e spaccate. Dopo aver più volte lanciato un grido d’allarme, preoccupati per la loro sicurezza e per quella dei loro collaboratori, i farmacisti accolgono con soddisfazione l’operazione della Squadra Mobile che ha portato al fermo di tre uomini accusati di una lunga scia di furti non solo nelle farmacie ma anche in bar, ristoranti e negozi.

«Siamo contenti per questo risultato e ringraziamo la Polizia», evidenzia Claudia Rizzo di Federfarma e titolare della farmacia di via Abruzzi presa di mira la scorsa settimana. «Ma ora attendiamo l’audizione in Prefettura perché è necessario fare qualcosa per garantire la massima sicurezza a chi fornisce un servizio pubblico, unico e insostituibile. Quanto successo in questo ultimo mese è stato molto pesante per tutti i lavoratori di questo settore». Sullo stesso piano anche Federica De Villa: «Un grazie alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e anche perché ultimamente abbiamo notato la presenza di qualche pattuglia in più nelle vicinanze delle farmacie. Ora rimaniamo in attesa dell’incontro che i nostri rappresentanti avranno con il nuovo prefetto che arriverà in settimana». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA