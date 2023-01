«Grazie al Reis ora siamo operatrici» 

Reis e inclusione sociale: esempi virtuosi di progetti finalizzati a scongiurare il rischio che soggetti in difficoltà economica finiscano in condizioni di marginalità. Succede a Serdiana dove, dopo un anno e mezzo, si sono concluse le lezioni del corso per operatore socio-sanitario, una delle qualifiche professionali attualmente più richieste nel mercato del lavoro della Sardegna. Un sogno che si realizza per cinque donne che hanno sfruttato l’opportunità offerta dai progetti personalizzati del Reis. «Sono contentissima», dice Alessandra Pusceddu: «Abbiamo fatto molti sacrifici per raggiungere questo risultato ma ne è valsa la pena. Utilizzare i contributi del Reis per formare personale qualificato è una grande opportunità soprattutto per i giovani. Ho già fatto il tirocinio e sono pronta a lavorare».

«Soldi gratis? No grazie»

La pensa allo stesso modo Stefania Locci, sposata e madre di tre figli, che prima della frequenza del corso faceva le pulizie presso abitazioni private: «Purtroppo – racconta la ragazza – la pandemia ha determinato l’interruzione di molte collaborazioni. Per questo mi sono rivolta al Comune sperando di essere assunta in qualche cantiere. Ritengo giusta la formula del Reis che condiziona l’erogazione di un contributo economico a un progetto lavorativo. Non mi è mai piaciuto ricevere soldi gratis. Quando è arrivata questa opportunità ho accettato subito. Non sarei mai riuscita a pagare 3.000 euro per un corso come questo. Adoro questo lavoro, ho già fatto assistenza agli anziani. Ora ho una qualifica da spendere».

Anche per Jessica Melas, dolianovese ma residente a Serdiana, il corso è stata una manna dal cielo: «Io lavoro già con la legge 162 per i disabili gravi. Adesso, con la qualifica, sono certa che avrò altre occasioni. Anche dal punto di vista umano l’esperienza è stata molto bella. Si è creato un bel gruppo col quale abbiamo condiviso tutto, dai viaggi per recarci in struttura al confronto per affrontare l’esame finale».

«Buon investimento»