«Grazie al rap ho messo a tacere i bulli» 

Vittima di bullismo per anni, sino alla rinascita che passa attraverso la musica. Stefano Porcu, 16 anni di Selargius - in arte Staytri - il riscatto l’ha trovata col rap, dopo le prese in giro dei bulli a scuola e in piazza. «Mi vedevano debole, per questo mi denigravano, cantare invece mi ha reso più forte», racconta il ragazzo che proprio pochi giorni fa ha lanciato il suo ultimo singolo “Lasciami parlare”, inciso nello studio di registrazione della sua città con un suo brano dedicato a un amore travagliato del passato.

La storia

Un’infanzia a Selargius comune a quella di tanti suoi coetanei. Da sempre con la passione per la musica. «Alle scuole medie suonavo la chitarra», ricorda «poi mi sono avvicinato al canto».Da lì è partito il percorso da rapper, ma anche le prese in giro. «Mi hanno bullizzato a scuola, qualche episodio è capitato anche nella compagnia di amici in giro, coetanei da cui mi sarei aspettato un incoraggiamento, invece mi hanno isolato». I primi testi li ha scritti a 13 anni. «Mi esercitavo con il poco materiale che avevo a disposizione nella mia camera, un piccolo computer e il microfono del karaoke. Imitavo Neima Ezza, Sfera Ebbasta, Emis Killa».

La scrittura

I brani invece sono spaccati di vita reale, come il primo inedito, “Passa il tempo”, pubblicato lo scorso anno, una sorta di biografia in rima che racconta le difficoltà dell’esordio da rapper: “quando ho iniziato con la musica venivo preso in giro, in pochi nel paese mi stavano vicino, dicevano no non fa per te. Son cambiato lontano dalle persone, guardo mamma che mi dice sei il migliore”. Sono alcune delle strofe del testo che ha incassato centinaia di condivisioni sui social. «Ho imparato a credere in me, senza preoccuparmi troppo di cosa pensano gli altri, di come mi vedono e mi giudicano», dice.

Il nuovo brano

Da alcuni giorni c’è il nuovo singolo che gira sui social, inciso nello studio di registrazione Soundream. «Vorrei che prima poi questo diventasse un lavoro», dice Stefano che nel frattempo prosegue gli studi all’istituto Azuni di Cagliari.I suoi primi fan sono i genitori, papà Simone e mamma Roberta Marcìa. «Lo abbiamo sempre sostenuto e continueremo a farlo», racconta la madre, «avere questo sogno, questa passione, lo ha aiutato a uscire da una serie di problematiche che molti giovani vivono al giorno d’oggi. E quegli episodi di bullismo, in qualche modo sono serviti per farlo diventare il ragazzo che è adesso, determinato, che crede nel suo talento, e che sono certa riuscirà a fare grandi cose».

RIPRODUZIONE RISERVATA