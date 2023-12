Grazie al progetto Malik il cinema nei piccoli comuni 

Sarà La Terra delle Donne a dare il via anche questo anno alla nuova edizione del progetto Malik- Visioni made in Sardegna - il cinema incontra le piccole comunità. L'opera della regista Marisa Vallone sarà proiettata a Bitti il 7 dicembre alle 20,15 negli spazi dello storico cinema Ariston. Ideato da da Malik ETS in collaborazione con la fondazione Sardegna Film Commission e l'Istituto Etnografico, il progetto animerà i paesi dell'Unione Comuni del Montalbo per tutto il mese di dicembre. Finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna e dall'Unione dei Comuni, il programma dal 6 al 23 dicembre, viaggerà attraverso i comuni di Bitti, Onanì, Lula, Osidda, Orune, Lodè, Torpè, Siniscola e Posada.

RIPRODUZIONE RISERVATA