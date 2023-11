«Voglio ringraziare il popolo italiano per la sua posizione», ci sono «manifestazioni in tutta Italia quasi ogni giorno, questo è un enorme sostegno»: lo ha detto in un’intervista all’Ansa l’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh. Ha aggiunto anche che nota su questo un «grande divario con il governo», ma appezza l’intenzione del ministro degli Esteri Antonio Tajani di «contribuire a raggiungere un accordo» nell’ottica dei due Stati