Grazie al calcio il verde trova nuova vita dopo il rogo 

Diffondere valori come il rispetto per la natura. Questo l’impegno sociale del Comitato regionale della Lega Dilettanti che ha donato 250 piante di leccio, ulivo e altri tipi alla comunità cuglieritana come segno tangibile di rigenerazione dell’ambiente e di ripartenza del territorio. A Cuglieri Gianni Cadoni, presidente regionale del calcio e vicepresidente nazionale della Lega dilettanti, ha portato il concreto gesto di solidarietà alla popolazione ferita dal grave rogo di quattro anni fa, donando le piante che vanno ad abbellire la piazza intitolata al “Maresciallo Capo Gianfranco Deriu”. Qui è stata deposta la pietra con targa per commemorare la giornata. Le altre preziose piante arricchiscono la piazza Gramsci nel centro del borgo montiferrino, mentre le rimanenti saranno messe a dimora nell’area di Casteddu Etzu, polmone naturalistico violentato dalle fiamme del grande rogo.

L’iniziativa

“Un gol per la natura” nasce da una iniziativa della Lega Dilettanti tramite il torneo “Benedetto Piras”, ex presidente onorario del Comitato regionale. Sono state destinate cinque piante per ogni gol segnato nel trofeo che ha visto compagini giovanili di tutta Italia sfidarsi per conquistare il premio. Gianni Cadoni, già vicino alla comunità cuglieritana nel post-incendio del 2021, sottolinea: «Questo è un esempio che va oltre lo sport, è un messaggio che facciamo arrivare alle scolaresche per reagire di fronte a disastri ambientali come quello patito dai cuglieritani. Una giornata per creare coscienza civica e avvicinare i giovani alla tutela ambientale. Ringraziamo l’Agenzia Forestas e l’Associazione Montiferru».

Il sindaco di Cuglieri Andrea Loche: «Vogliamo creare consapevolezza nei giovanissimi perché sviluppino l’amore per il proprio territorio. La coscienza ambientale nasce e cresce a partire dai piccoli gesti, ma che sono grandi azioni nel rispetto dell’ambiente».resenti a Cuglieri anche il responsabile Area Sociale della Lega Dilettanti Luca De Simoni, quello per la Sardegna Gianpiero Pinna e il direttore dell’Agenzia Forestas di Oristano Andrea Malloci.

