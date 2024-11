Grazie ai tre uomini chiave 

Augello, Felici e Piccoli. Tre uomini chiave della vittoria di misura del Cagliari contro l’Hellas Verona, successo arrivato dopo cinque partite senza i tre punti. Con 96 palle giocate, nove passaggi chiave e quattro occasioni da gol, Augello e la sua corsa sono stati determinanti per la pericolosità della squadra vicino all’area avversaria. Ed è stato anche il giocatore con più palloni giocati in avanti riusciti (27), non male per un esterno difensivo, due in più di Makoumbou, altra notizia positiva di giornata. Per Augello non male anche il numero di dribbling riusciti (3), primato condiviso con Felici. Poco più di mezz’ora per l’ex Feralpisalò per farsi apprezzare, determinante nell’assist a Roberto Piccoli per il gol decisivo. Buona anche la velocità nello sprint (oltre i 28 km/h) e anche nei passaggi nell’ultimo “terzo di campo”, dove sono stati importanti i suoi spunti e la sua vivacità. E poi c’è “Big Rob” che si sta guadagnando il titolo di bomber. Quattro reti in campionato, la seconda di fila e ancora contro una sua ex squadra. Il record personale di marcature in serie A (5) è a un passo.