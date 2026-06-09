«Grazie ai cittadini per la fiducia, ora al lavoro» 

Numeri da record ad incoronare il quarto mandato consecutivo da sindaco per Serafino Pischedda a Fordongianus . A votare è stato oltre il 73 per cento degli aventi diritto accordando alla lista Pischedda, l’unica in campo, 467 voti. «Siamo molto contenti perché comunque, con una sola lista, raggiungere il 73% dei votanti ci entusiasma. Non vediamo l’ora di metterci all’opera per questa nuova avventura», commenta il primo cittadino del centro termale. Prima volta in politica invece per Angelo Pischedda ad Allai . Anche lui aveva il confronto diretto con il quorum, ma anche in questo caso non ci sono stati problemi: «Abbiamo avuto una dimostrazione di fiducia importante, lavoreremo con dedizione per ricambiarla», afferma Angelo Pischedda. A Busachi il vice sindaco uscente, Lino Cordella, si vede accordare dal paese piena fiducia con la nomina adesso a primo cittadino. «Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia accordatemi, lavoreremo da subito per tutta la comunità – commenta il neoeletto –. Tra giovedì e venerdì ci vedremo con il gruppo per definire la Giunta». A Ula Tirso Antonello Piras ritorna alla guida del Comune dopo 11 anni lontano dalla politica. Aveva già ricoperto l’incarico di sindaco dal 2005 al 2015. «Il quorum è stato ampiamente raggiunto, siamo stati premiati e ringraziamo di cuore tutta la popolazione. Sicuramente i cittadini non verranno delusi», afferma Piras. E subito aggiunge: «A brevissimo la Giunta e la data dell’insediamento. Occorre fare presto, c’è il conto consuntivo da approvare».