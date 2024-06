«Grazie a tutti, dimissioni irrevocabili» 

Dopo il voto di martedì notte con il consiglio comunale che non è riuscito per la quarta volta consecutiva ad approvare il bilancio di previsione, arenatosi con undici voti favorevoli e undici contrari, già questa mattina, a 48 ore dalla decisione dell’assemblea civica, potrebbe arrivare lo scioglimento da parte della Regione e il successivo decreto di nomina del commissario che per un anno, sino alla prossima primavera, governerà la città.

Il sindaco

Infatti, se martedì 4 giugno alla mezzanotte scadeva il termine per l’approvazione del bilancio, come aveva intimato l’assessore regionale degli Enti locali, Francesco Spanedda, termine che però non sarebbe stato perentorio, ieri alle 24 sono scaduti anche i termini dei venti giorni di tempo concessi al sindaco Andrea Soddu per poter ritirare le dimissioni. Soddu, al telefono, di mattina però confermava: «Le dimissioni sono e rimangono irrevocabili, non ci sono più margini. Ringrazio tutti i cittadini e tutte le persone che in questi anni hanno lavorato al nostro fianco. Mi auguro il meglio per la nostra città».

Garbo istituzionale

Lo scioglimento sarebbe potuto avvenire già da ieri, perché sul bilancio previsionale pesa il no del 16 maggio (firmato dagli undici voti del Campo largo più i tre di quella parte del centrodestra composta da Angelo Arcadu, Pierluigi Saiu e Emilio Zola che non ha mai sostenuto Soddu). Ma si è voluto attendere la scadenza del termine dei venti giorni dalle dimissioni del sindaco. Soddu, nell’ultima seduta, ha scaricato su ogni singolo consigliere (di molti di loro non si è masi sentita la voce in aula) la responsabilità di quello che accadrà con la gestione commissariale, ricordando che la Giunta ha approvato in tempo il documento ed è stato il Consiglio a non volerlo adottare.

Soddu ha sottolineato che dopo aver adottato lo strumento economico lo avrebbero potuto mandare a casa con le dimissioni di 13 consiglieri, stesso numero che ha alzato il disco rosso al bilancio.

Il commissario

In città circolano tanti nomi. Si pensa a una persona di alto profilo, visto le due importanti partite da giocare: l’Europeade e il Pnrr. Il commissario deve essere un segretario o ex segretario, oppure un dirigente regionale o un ex del sistema regionale.

