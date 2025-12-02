VaiOnline
Las Plassas-Villanovafranca.
03 dicembre 2025 alle 00:31

«Grazie a tutti, abbiamo i soldi per riportare Manuel a casa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La solidarietà nei confronti di Manuel Desogus, 38enne originario di Las Plassas e Villanovafranca e ricoverato in terapia intensiva a Berlino per una infezione cardiaca, è stata immediata e imponente. In soli quattro giorni dall’avvio della raccolta fondi è stata superata la soglia dei 25mila euro necessaria per pagare il volo per riportarlo a casa.

A promuovere l’iniziativa è stata la zia acquisita, Ignazia Meloni, che spiega di aver avviato la raccolta in maniera preventiva: prima di lanciare l’appello pubblico, infatti, aveva contattato la Regione chiedendo che si facesse carico delle spese per il trasferimento sanitario. La risposta ufficiale, però, era stata negativa, poiché il ragazzo non risulta residente in Sardegna né iscritto a un’azienda sanitaria regionale, condizione necessaria per l’erogazione del contributo per il trasporto in aeroambulanza. «Sono grata a tutti coloro che hanno avuto cuore, arrivando a una cifra così importante – aggiunge Meloni –. Stiamo aspettando indicazioni dall’ambasciata italiana e dall’ospedale tedesco per capire le modalità operative del rientro. In questi giorni, grazie al clamore mediatico siamo stati sommersi dalle chiamate da parte di istituzioni e politici». ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 