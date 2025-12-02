«Grazie a tutti, abbiamo i soldi per riportare Manuel a casa» 

La solidarietà nei confronti di Manuel Desogus, 38enne originario di Las Plassas e Villanovafranca e ricoverato in terapia intensiva a Berlino per una infezione cardiaca, è stata immediata e imponente. In soli quattro giorni dall’avvio della raccolta fondi è stata superata la soglia dei 25mila euro necessaria per pagare il volo per riportarlo a casa.

A promuovere l’iniziativa è stata la zia acquisita, Ignazia Meloni, che spiega di aver avviato la raccolta in maniera preventiva: prima di lanciare l’appello pubblico, infatti, aveva contattato la Regione chiedendo che si facesse carico delle spese per il trasferimento sanitario. La risposta ufficiale, però, era stata negativa, poiché il ragazzo non risulta residente in Sardegna né iscritto a un’azienda sanitaria regionale, condizione necessaria per l’erogazione del contributo per il trasporto in aeroambulanza. «Sono grata a tutti coloro che hanno avuto cuore, arrivando a una cifra così importante – aggiunge Meloni –. Stiamo aspettando indicazioni dall’ambasciata italiana e dall’ospedale tedesco per capire le modalità operative del rientro. In questi giorni, grazie al clamore mediatico siamo stati sommersi dalle chiamate da parte di istituzioni e politici». ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA