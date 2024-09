«Grazie a noi c’è informazione» 

Se da un lato le edicole interpretano ancora il ruolo romantico di ritrovo nei quartieri, nelle cittadine e nelle piazze, le difficoltà incontrate dagli edicolanti purtroppo non mancano. I tempi mutano, le esigenze sociali si fanno rapide e, al contempo, i supporti non soddisfano il settore.

«Sono figlio di un edicolante, cresciuto in edicola: a cinque anni ho iniziato a dare una mano. Durante gli anni Novanta, ho rilevato il chiosco della mia famiglia e lavoro senza interruzione da allora», racconta Luca Scalas, titolare dell’edicola al centro di Oristano. Nel suo chiosco in piazza Roma si vendono giornali, libri e giocattoli editoriali ma il desiderio è quello di puntare ad ampliare la vendita a nuovi settori merceologici. «Sarebbe utile studiare una tabella merceologica per i clienti così da offrire più servizi e non vivere solo di carta stampata».

Per sopperire a questo progetto si vorrebbe aumentare la superficie delle edicole. Ogni proposta vuole in qualche modo contrastare gli effetti, sostiene Scalas, della liberalizzazione delle vendite dei giornali e la diffusione delle notizie in rete, aumentando in qualche modo le possibilità degli edicolanti di allargare le loro attività.

La lunga esperienza e la passione di Luca Scalas in questo mestiere si evince da ogni parola scelta da lui per raccontare il suo lavoro: «Ho inchiostro al posto del sangue. Sono stato sommozzatore per anni, in edicola ci sono nato e qui sono sempre tornato. Non prendo ferie dal 2005. La pandemia ci ha ulteriormente indebolito per il cambio delle abitudini». Proprio in questo faticoso periodo Scalas scelse di non indietreggiare e dalle 5 alle 7.30 del mattino ha organizzato e promosso consegne a domicilio per privati, poste, bar e per rafforzare il la fiducia dei suoi clienti: a Simaxis, Cabras, Riola, solo per citarne alcuni. «In fondo l'informazione, grazie alle edicole, è sempre arrivata ovunque». Come dargli torto.

