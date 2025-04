«Graziano ha bisogno della nostra preghiera e della misericordia» 

Inviata

Orgosolo “In lumen de su Babbu, de su Fizzu e de s’Ispiritu santu”. Le prioresse di Santa Croce iniziano il rosario che nella chiesa di san Pietro risuona come una carezza rivolta dalla sua comunità a Graziano Mesina, atto finale di una parabola piena di ombre e contraddizioni conclusa a 83 anni nell’ospedale San Paolo di Milano dove si consuma il suo ultimo giorno di vita e di libertà. “Santa Maria Mamma de Deus preca pro nois atteros peccadores como e in s’ora e sa morte nostra”, continua la tenera litania delle prioresse.

Ultimo viaggio

La bara di legno chiaro, coperta di rose rosse e orchidee bianche, è davanti all’altare spoglio, come è normale nella Settimana santa. È giunta intorno alle 9.30 di ieri, dopo il viaggio iniziato alle 11 di lunedì da Milano verso Livorno, poi via nave verso Olbia. Non resta mai sola: ci sono i parenti a vegliarla. Alle 11 inizia il rosario in lingua sarda che a Orgosolo è atto sentito e dovuto per ogni suo figlio. Non importa se dentro la bara stavolta ci sia l’ex primula rossa del Supramonte, protagonista delle cronache legate al banditismo e di tante ribalte mediatiche, destinatario di una grazia finita nel modo peggiore. Evaporato il mito, liberato da pene e tormenti della terra, Mesina è semplicemente “il nostro fratello Graziano”, come è richiamato nelle preghiere.

La messa

«Il Signore ti apra le porte del Paradiso. Affidiamo il nostro fratello Graziano alla misericordia di Dio», esordisce il parroco don Salvatore Goddi davanti ai fedeli che riempiono la chiesa. Tutti possono entrare, vietati foto e video. Tanti uomini si fermano fuori, com’è abitudine. Altri raggiungono le cappelle laterali: tra loro molti amici di Mesina, giunti da fuori, conosciuti durante gli anni passati in carcere. Nelle prime file le avvocate Maria Luisa Vernier e Beatrice Goddi che si occupano di lui fino all’ultimo, anche per il triste viaggio di ritorno a casa. Un uomo depone una sciarpa rossoblu del Cagliari vicino alla bara. Omaggio per la passione di Mesina verso la squadra che lo accompagna fino alla sepoltura.

L’omelia

«La parola di Dio ci aiuta a capire il momento che viviamo», dice don Goddi. Accanto a lui a celebrare la messa sono arrivati l’ex parroco e tre sacerdoti originari di Orgosolo. Tra i banchi anche il vicario diocesano monsignor Giuseppe Mattana, anche lui di Orgosolo. «Viviamo un momento di preghiera davanti alla salma. Siamo tante persone diverse, con pensieri diversi. Graziano ha bisogno della nostra preghiera e della misericordia. La preghiera segnerà la giusta strada verso il Signore», continua il parroco che ricorda il pentimento di Pietro e richiama quello di ognuno. «Cristo è nostra luce e speranza. Davanti al nostro caro fratello vogliamo che il Signore apra le sue braccia e lo accolga nella sua misericordia», conclude.

La preghiera continua: «Per il nostro fratello Graziano perché il suo volto possa contemplare la bellezza di Dio». Il canto accompagna l’uscita del feretro. Il carro funebre percorre i pochi metri che separano la chiesa dal cimitero. Le croci alte e nere tenute in mano alle prioresse aprono il corteo che accompagna l’ex bandito alla sepoltura, nella nuda terra.

