Graziano Castelli sarà il nuovo vicesindaco 

Dopo le dimissioni del vicesindaco Giuseppe Alvaro Cincotti, il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni ha ridisegnato l'assetto della Giunta senza modificare gli equilibri della maggioranza. Il nuovo vicesindaco è Graziano Castelli, che mantiene anche le deleghe ai Servizi sociali e pubblica istruzione. In Giunta Giuseppe D’Antonio per Ambiente, servizi cimiteriali e attività produttive. Maria Laura Corona confermata al Turismo. A Fabrizio Schirru, già capogruppo, vanno Cultura, spettacolo, comunicazione e rapporti con le associazioni. Il consigliere comunale Gianluca Murgioni nuovo capogruppo e si occuperà anche del Decoro urbano. Luigi Biggio mantiene la delega al Bilancio e alla programmazione economica mentre Luciano Biggio allo Sport. Cincotti avrà la delega agli impianti tecnologici e alle manutenzioni. Il sindaco conserva le deleghe a Personale, alla Polizia locale, e tiene per sè Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata. «Andiamo avanti uniti nel portare avanti il nostro mandato - ha detto – questa parentesi è servita per fare il punto della situazione e rafforzare la consapevolezza della responsabilità che abbiamo verso i cittadini e la comunità». (s. g.)

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