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Calasetta.
31 ottobre 2026 alle 00:16

Graziano Castelli sarà il nuovo vicesindaco 

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Dopo le dimissioni del vicesindaco Giuseppe Alvaro Cincotti, il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni ha ridisegnato l'assetto della Giunta senza modificare gli equilibri della maggioranza. Il nuovo vicesindaco è Graziano Castelli, che mantiene anche le deleghe ai Servizi sociali e pubblica istruzione. In Giunta Giuseppe D’Antonio per Ambiente, servizi cimiteriali e attività produttive. Maria Laura Corona confermata al Turismo. A Fabrizio Schirru, già capogruppo, vanno Cultura, spettacolo, comunicazione e rapporti con le associazioni. Il consigliere comunale Gianluca Murgioni nuovo capogruppo e si occuperà anche del Decoro urbano. Luigi Biggio mantiene la delega al Bilancio e alla programmazione economica mentre Luciano Biggio allo Sport. Cincotti avrà la delega agli impianti tecnologici e alle manutenzioni. Il sindaco conserva le deleghe a Personale, alla Polizia locale, e tiene per sè Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata. «Andiamo avanti uniti nel portare avanti il nostro mandato - ha detto – questa parentesi è servita per fare il punto della situazione e rafforzare la consapevolezza della responsabilità che abbiamo verso i cittadini e la comunità». (s. g.)

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