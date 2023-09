Grazia snobbata dalle scuole  

Nonostante la varietà di iniziative negli ultimi due anni e le risorse pubbliche investite per il 150 esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, le scuole sarde snobbano la scrittrice nuorese. Tanto che l’associazione “Il sorriso di Filippo”, ha annunciato l’annullamento del premio letterario “Grazia Deledda” patrocinato dal Comune, assessorati alla Cultura e all’Istruzione e dalla Fondazione Sardegna, per «l'esiguo numero dei saggi pervenuti dalle scuole» fa sapere il presidente Mario Sanna. L’assessore alla Cultura del comune di Nuoro, resta in silenzio, l’assessora all’istruzione Fausta Moroni che non ha competenza diretta spiega: «Peccato che le scuole non abbiano aderito, nonostante le finalità del concorso era far conoscere e promuovere Grazia tra i ragazzi. Non era l’accoglienza che ci si aspettava dalle scuole sarde e quello che Deledda merita».

Il premio

Il premio letterario “Grazie” Deledda, era organizzato dall’associazione fondata da Mario Sanna e Stefania Ciriello, i genitori di Filippo Sanna, il 22 enne di origini nuoresi vittima del terremoto che nel 2016 devastò Amatrice. La partecipazione era gratuita, il premio in denaro.

Un concorso nato per coinvolgere le scuole nuoresi, sarde e nazionali, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Sardegna, pubblicizzato con un bando pubblico sul sito istituzionale dell’amministrazione. Non è bastato. Solo due i saggi arrivati dal Liceo scientifico di Nuoro, l’anno scorso erano ben 73. Nemmeno le scuole dedicate alla Deledda hanno presentato un elaborato.

Addio Grazia

«Annunciamo l'annullamento del premio Letterario "Grazie Deledda". L'esiguo numero dei saggi pervenuti non ci consente di avere il minimo di dieci finalisti previsti dal regolamento. Nonostante la nostra premura di inviare per tempo a tutte le scuole della Sardegna il bando di partecipazione, la risposta è stata insufficiente», denuncia amaramente Sanna. «Siamo davvero rammaricati di non poter portare avanti un progetto che era volto all'omaggio alla scrittrice sarda, stimolando i giovani alla lettura dei suoi romanzi. Evidentemente non siamo riusciti nel nostro intento e ci troviamo costretti ad annullarlo. Non abbandoneremo l'idea di ricordare in qualche modo la Deledda ed abbiamo deciso che nel premio nazionale "Filippo Sanna" ci sarà una sezione speciale a lei dedicata. Vogliamo ringraziare il Comune che ci ha sempre sostenuto ed incoraggiato e ci scusiamo per la decisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA