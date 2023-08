Grazia parziale per Suu Kyi 

Naypyidaw. Sei anni di carcere in meno, che per una donna di 78 anni rimane di fatto un ergastolo: Aung San Suu Kyi ha ricevuto ieri una grazia parziale dalla giunta militare che l’ha deposta con un golpe nel febbraio 2021, tenendola da allora prigioniera in un’interminabile serie di processi farseschi con il chiaro intento di eliminarla politicamente. Se si tratta di una beffa dei militari o di un passo preliminare per un dialogo, lo dirà il tempo.

La situazione in Birmania, dove ieri il regime ha esteso di altri sei mesi lo stato di emergenza, rimane drammatica. La “Signora”, che ha guidato il Paese dal 2015 per oltre cinque anni, è stata graziata nell’ambito di un’amnistia concessa a oltre 7.700 prigionieri in occasione della Quaresima buddista. Ma per Suu Kyi è un perdono che riguarda solo cinque dei 19 reati per cui è stata condannata, tra cui la sedizione, la violazione delle restrizioni per il Covid, e il possesso illegale di walkie-talkie. Per gli altri 14 procedimenti, in attesa dell’appello, rimangono 27 anni da scontare. Anche l’ex presidente Win Myint (71 anni), un fedele di Suu Kyi, potrà contare su una grazia parziale che ridurrà la sua reclusione. La decisione arriva pochi giorni dopo il trasferimento di Suu Kyi dall’isolamento in carcere a un edificio governativo nella capitale.

