Grazia Mele lascia la Giunta 

Giovedì, all’incontro pubblico che si è svolto nell’ExMè di Nuoro con il candidato governatore Renato Soru per parlare della zona industriale di Pratosardo, la sua assenza non è passata inosservata. L’unico esponente della giunta comunale targata Andrea Soddu che non ha partecipato era proprio quello che detiene la delega alla Zir, Grazia Mele. Un’occasione e un dibattito pubblico a cui la stessa Mele teneva tantissimo, avrebbe voluto presenziare ed intervenire, ma ha dovuto disertare per problemi strettamente privati. Gli stessi che a nemmeno una settimana da quell’incontro, ieri mattina, l’hanno convinta a rassegnare le sue dimissioni, ragionate e sofferte nelle mani del sindaco Andrea Soddu.

Desione sofferta

Al telefono la Mele, ormai ex assessora alle Attività produttive, rassicura: «Nessun caso politico, la mia è una scelta strettamente privata. Per me è stata una decisione fortemente sofferta, ma non rimandabile. Sofferta perché quest’anno che arriva avrei visto i frutti delle cose messe in cantiere e di tutto il lavoro fatto e avrebbe ripagato tutti delle energie spese. Ma siccome so quanto impegno serve per andare avanti e fare le cose bene, ho paura di non poter dedicare il tempo giusto. Sono sempre stata convinta che qualsiasi impegno che si accetta deve essere fatto al massimo, altrimenti non lo fai. Ho la consapevolezza delle energie necessarie, ma anche quella che in questo momento non potrei dedicare il tempo necessario, per questo ho deciso le dimissioni». Ad annunciare la sua rinuncia è stato lo stesso sindaco in una nota che parla di dimissioni per «per motivi strettamente privati».

Nuovi assetti

«L’assessora Grazia Mele - ha spiegato il sindaco Soddu - mi ha rappresentato la difficoltà a portare avanti il suo lavoro in giunta per motivi familiari. Ho accettato le dimissioni con grande dispiacere, perché in questi mesi in cui abbiamo lavorato insieme ho potuto apprezzare le sue profonde doti umane e la grande capacità professionale. Ma nella vita di ognuno di noi ci sono aspetti che vengono prima della politica. Faccio un grosso in bocca al lupo a Grazia augurandole che tutte le difficoltà si possano risolvere». Le dimissioni arrivano in un momento importante per la città, che attende il passaggio definitivo della zona industriale di Partosardo dalla gestione commissariale regionale a quella comunale. La decisione lascia libero un posto nel governo cittadino, proprio alla vigilia delle elezioni regionali dove si incastrano nuovi ragionamenti e alleanze politiche.

