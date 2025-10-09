“Grazia”, il coraggio di una donna 

Applausi, emozione e un pizzico d’orgoglio sardo hanno accompagnato ieri sera l’anteprima di “Grazia” al Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda a Cagliari, dove pubblico e addetti ai lavori hanno potuto assistere in sala alla proiezione del film dedicato a Grazia Deledda, alla presenza della regista Paola Columba, del produttore Fabio Segatori e di un nutrito cast. Un incontro sentito, che ha unito cinema e memoria, celebrando la forza e l’attualità di una donna capace di affermarsi in un mondo che non contemplava il successo femminile. Tra curiosità e applausi, l’anteprima ha anticipato l’arrivo del film nelle sale italiane dal 16 ottobre, promettendo di riportare sul grande schermo la voce e la determinazione dell’unica scrittrice italiana insignita del Premio Nobel per la letteratura.

La pellicola

La regia è firmata da Paola Columba, che ha sottolineato la modernità della scrittrice nuorese: «Grazia Deledda viveva nell’isola dell’isola, come amava definirla, con un sogno chiaro: diventare una scrittrice. Un traguardo impensabile per una donna dell’Ottocento, costretta a confrontarsi con i limiti imposti dalla famiglia e dallo stereotipo femminile legato esclusivamente alla casa e alla cura degli altri». Un racconto che si intreccia profondamente con la terra che l’ha vista nascere, la Sardegna, anch’essa protagonista del film. «È difficile girare in un’isola, ma questa è anche la sua bellezza», ha aggiunto Columba. «Abbiamo lavorato nell’entroterra, tra Galtellì, Lollove e Nuoro: la Sardegna è tante “Sardegne”, ognuna con un’anima diversa». Orgoglioso delle sue origini ogliastrine il produttore Fabio Segatori: «”Grazia” è un film fatto da giovani sardi alla loro prima grande esperienza. Accanto a loro anche volti nazionali come Donatella Finocchiaro, che per un mese ha studiato il nuorese antico per entrare nel personaggio».

Il cast

Accanto a Donatella Finocchiaro e Galatea Ranzi, spiccano le interpreti sarde, a testimonianza del profondo legame del film con la sua terra d’origine. Protagonista Barbara Pitziani, 29 anni, nei panni della giovane Deledda: «È un grande onore rappresentare la prima e unica italiana ad aver vinto il Nobel. Sento una grande responsabilità, ma anche una profonda gratitudine. Con dedizione e impegno si può raggiungere qualsiasi obiettivo, restando fedeli a sé stessi». Nel cast anche Maria Loi, la governante, figura chiave nella storia, e le giovani Gloria Pani (Peppina, la sorella minore) e Giulia Locci (Enza, la sorella maggiore), protagoniste di scene intense.

