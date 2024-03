Grazia Deledda tra fantasia e realtà: spettacolo a Mogoro  

“Grazia Deledda tra fantasia e realtà” è il titolo dello spettacolo con Rosalba Piras, Anna Pia, Tiziano Polese, Enzo Parodo (che cura anche la regia) in scena dopodomani a Mogoro (ore 19) alla “Fabbrica delle Gazzose”, nel quarto appuntamento della rassegna Libertà d’espressione.

È il primo passo verso uno studio approfondito delle tematiche deleddiane, nell’ambito di un progetto teatrale dedicato alla scrittrice nuorese. Prendere in considerazione gli scritti e la poetica di Grazia Deledda era inevitabile per AbaMas Ati per le Arti che è l’unione di Abaco Teatro e Compagnia La Maschera, da sempre impegnate nel ricercare e sviluppare in chiave contemporanea i segni e le radici più autentiche della storia, del costume e della cultura, delle contraddizioni umane e antropologiche dell’Isola. Si è partiti dai racconti meno conosciuti, brani ispirati ai fatti di cronaca. Le storie, i sentimenti, l’etica, le tradizioni presentano una straordinaria aderenza alle realtà contemporanee, come spaccati di vita e contesti che a distanza di cent’anni ancora resistono.

Il linguaggio registico rispetta la semplicità dei racconti. Personaggi e situazioni sono stilizzati in un affresco di immediato impatto, percorso da ironia e comicità. La spettacolarità non è definita dagli “effetti” ma dalla forza del testo e dall’esperienza degli attori che sono anche cantanti e danzatori. La musica è dal vivo.

