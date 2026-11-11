«Grazia Deledda, Enrico Berlinguer e mia figlia» La Sardegna di Morgan, passionale e struggente

Un artista con pianoforte, voce e chitarra e un’atmosfera intima e raccolta. Ieri sera al Bflat di Cagliari il palco è stato tutto di Morgan, uno degli artisti più originali e imprevedibili della musica italiana. Davanti a una sala sold out, ha proposto due set, nei quali canzoni, interpretazioni, improvvisazione e racconto si sono intrecciati nell’intimità della serata, nel corso della quale ha ricevuto il Premio Jana alla Carriera, istituito dall’associazione Event’s Partners con il patrocinio della Regione Sardegna.

Milanese, 53 anni, la carriera di Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, oscilla da sempre tra indiscusso talento musicale e continue vicende controverse. Dallo storico litigio con Bugo a Sanremo fino alle recenti aule di tribunale e alle polemiche social, il cantautore divide costantemente l’opinione pubblica.

Dopo il concerto, lo abbiamo incontrato per parlare di brani spogliati degli arrangiamenti, di improvvisazione, di jazz e del suo rapporto con la Sardegna.

Si è esibito in una sala da cento posti. Cosa cambia, per lei, presentare le sue canzoni in una dimensione così raccolta?

«In questa dimensione gli arrangiamenti diventano molto scarni, scheletrici, semplici e le canzoni acquistano un altro aspetto, che rivela la loro purezza e la loro bellezza armonica. Tolti gli arrangiamenti, resta il senso puro della canzone, fatto di accordi, melodia e testo. È una dimensione intima e intensa. È anche un modo di trasformare i brani rispetto a come il pubblico è abituato a sentirli e ogni volta emergono aspetti nuovi dei singoli pezzi».

Una serata così lascia spazio al momento. Quanto è scritto e quanto è improvvisato? Le è mai capitato che il concerto prendesse una direzione completamente diversa da quella immaginata?

«Sì, assolutamente. Improvviso da quando ho iniziato a fare concerti, quindi da circa quarant’anni. Ma improvvisare non significa andare a caso: è un esercizio, una pratica di libertà creativa, spontanea e irripetibile. Costruisco i concerti su un’esperienza pluridecennale, che mi mette a disposizione un bagaglio, un repertorio e una vasta gamma di soluzioni e registri espressivi. Molto spesso mi lascio guidare dall’ambiente, dalla situazione, dal pubblico e dal clima che si crea durante la serata. Ho allenato anche la capacità di percepire l’atmosfera, persino quando non vedo il pubblico in faccia, lo sento. E allora creo uno spettacolo cucito addosso a quella serata, che proprio per questo non si ripete. Molte volte ho avuto la sensazione di aver fatto performance particolarmente belle e mi è dispiaciuto non averle registrate, perché quei momenti sono sfuggiti. Il pubblico sa che sono imprevedibile e che ogni mio concerto prende una direzione che nemmeno io posso prevedere. Per me il senso stesso di stare sul palco è questo: inventare e creare ogni sera un’atmosfera nuova».

Questo approccio fa pensare al jazz. Quanto pesa nella sua formazione e nel suo modo di intendere la canzone?

«Il jazz l’ho sempre ascoltato, fin da piccolo. Non l’ho mai praticato, ma ha avuto una grande influenza su di me, non tanto nella scrittura quanto nell’approccio. Nella scrittura hanno contato di più la musica classica e sinfonica e il rock in tutte le sue declinazioni: dai Beatles ai Pink Floyd, dai King Crimson ai Roxy Music, a David Bowie, fino ai cantautori, al folk, al rock’n’roll e all’elettronica di Brian Eno, Kraftwerk, Tangerine Dream e Ultravox. Il risultato, come genere, non è jazz, ma il modo in cui mi avvicino alla musica lo è profondamente, perché si fonda sull’improvvisazione. E poi c’è un aspetto del jazz che apprezzo moltissimo, la concezione dello standard. Nel jazz esiste un’intera cultura intorno allo standard, che si esegue, si pratica, diventa una palestra musicale, una miniera da cui attingere per imparare. Il jazzista lo usa come metodo conoscitivo. Io ho nel pop la stessa concezione, perché considero le grandi canzoni classiche degli standard».

Dal jazz alla Sardegna: che rapporto ha con quest’Isola?

«Con la Sardegna ho un rapporto molto intenso, ravvicinato, perché ho avuto una figlia con una donna di Olbia. Ho sempre amato la creatività di quest’Isola, una terra con una mentalità diversa da quella del resto d’Italia, dal cosiddetto “Continente”. Anche nella scena rock c’è stato un momento, negli anni Novanta, in cui con i Bluvertigo venivamo spesso, proprio agli inizi, perché c’era un bel fermento, ad esempio a Cagliari, con Davide Catinari. La Sardegna è molto ricca e complessa, sotto molti aspetti, da quello naturalistico, a quello culturale e delle tradizioni. C’è anche quello linguistico, che mi interessa molto. La lingua sarda è un valore ed è assolutamente fondamentale conservarla, perché non devono scomparire le lingue antiche. Quest’Isola, poi, ha sempre avuto persone di grande levatura, a partire da Enrico Berlinguer. E poi c’è la letteratura, che mi interessa molto, in particolare Grazia Deledda, che amo moltissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA