Grazia Deledda a Cervia in un volume con racconti e foto 

Una lunga gonna sulle scarpe bianche come la camicia dal collo aperto e i capelli divisi dalla riga al centro, spavalda come la sua posa appoggiata alla finestra. È Grazia Deledda, così come veniva ritratta nel 1920 nella cittadina che aveva scelto, Cervia e che ora, cento anni dopo, le rende omaggio con una serie di iniziative, coronate dal bel volume fotografico a cura di Marisa Ostolani, presidente dell'associazione Grazia Deledda: “Grazia Deledda a Cervia. Voci dal mare e dal vento” (Longo editrice Ravenna pag. 118, euro 18).

È il mare il filo conduttore di queste pagine che raccolgono una serie di saggi e di fotografie. «Si scopre prima di tutto», sottolinea l’autrice, «la sua relazione tenera, profondissima con Villa Caravella, la casa estiva di Cervia, poi le sue emozioni per i festeggiamenti» del Nobel, e ancora il rapporto con gli amici scrittori come Marino Moretti, Alfredo Panzini, ed Antonio Baldini. A Cervia, come racconta Marisa Ostolani, «la scrittrice vi arriva sulla soglia dei 50 anni in una giornata torrida in treno da Roma, dopo un viaggio di oltre 12 ore in seconda classe e tre trasbordi, con al seguito un bel po' di valigie e il cestino con gli avanzi del pranzo». Ma quel paesaggio la ispirerà, e non è difficile immaginarlo vedendo le belle foto a corredo di questo volume.

