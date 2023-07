Gray, Ercolino, Brick e Pesca cercano casa 

Al Quartiere del Sole, a Cagliari, il 7 aprile è scomparso Gray, un gatto grigio con gli occhi gialli. Di lui ancora nessuna notizia. È maschio, sterilizzato, simil certosino, ha dieci anni.

«Ti cerco da quando ti sei smarrito, ti cercherò sempre», scrive la proprietaria. «Sento che sei da qualche parte, forse per strada, forse accudito da una persona di buon cuore. Non voglio perdere la speranza. Chi avesse notizie contatti il 339/6272369.

Ercolino

Ercolino (foto in alto a destra) è di taglia piccola, ha un ottimo carattere e cerca qualcuno che lo adotti. Si trova nel rifugio Amici degli animali. Per informazioni Caterina 348/6995817.

Brick

Brick (foto in basso a sinistra) è in una gabbia e chiede solo di assere libero, con una famiglia che lo ami. Come lui in attesa di un’adozione ci sono tanti cani. Chi fosse interessato contatti il numero 329/8277492.

Pesca

Pesca (foto in basso a destra) ha poco più di due mesi e resterà di taglia piccola. La vera sfida sarà conquistare la sua fiducia e per questo la persona che la adotterà dovrà essere determinata e motivata. Lei che l’abbandono l’ha già conosciuto ed è stata tradita da un essere umano non merita di essere amata e, se necessario, aspettata. Per informazioni 392/5544009.

