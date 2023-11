Gravissimo per un’infezione 

Lotta per la vita in un letto dell’ospedale di Parma. Un uomo di 40 anni, originario di Osini ma trapiantato con la famiglia a Bari Sardo, versa in gravi condizioni a causa di una sepsi, una forma gravissima di infezione. È in terapia intensiva da qualche giorno, dopo aver accusato un malessere generale all’arrivo all’aeroporto della città emiliana dove si era recato per affari personali. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva la febbre e si è recato al Pronto soccorso. Qui sono stati effettuati tutti gli esami del caso. L’uomo, caposquadra in un cantiere del territorio, è sempre rimasto lucido e vigile, ma poi il quadro clinico si è aggravato tanto da richiedere il trasferimento in Rianimazione.

Il caso

Nei giorni precedenti al viaggio in Emilia, il 40enne ha subito un trauma al ginocchio mentre eseguiva dei lavori in una sua proprietà. Nessuna conseguenza evidente, almeno in apparenza. Nei giorni successivi è emerso un malessere generale. È comunque salito sull’aereo che lo ha portato a Parma, ma al suo arrivo ha manifestato la necessità di farsi controllare in Pronto soccorso. Al suo arrivo è stato preso in carico dal personale sanitario che, alla luce del peggioramento delle condizioni cliniche e la comparsa di segni di grave infezione, hanno disposto l’immediato ricovero in Rianimazione. Con il passare delle ore le condizioni sono apparse gravi tanto da richiedere l’adozione di terapia antibiotica per sepsi grave e quella di supporto concordata con la Terapia intensiva. L’ipotesi dei medici è che si sia trattato di un’infezione batterica con il coinvolgimento di diversi apparati vitali.

Situazione critica

Le condizioni del paziente sono critiche. La sepsi è una malattia che ha potenzialmente un’alta mortalità, a volte anche con un andamento iperacuto, ma solo il riscontro diagnostico potrà fare chiarezza. Mentre l’uomo, padre di quattro figli, lotta con tutte le sue forze per restare in vita, la comunità d’origine e quelle adottive, dove abita e quella di provenienza della moglie, pregano perché il quadro clinico migliori. Durante la messa di domenica nella chiesa di Bari Sardo il parroco, don Pietro Sabatini, ha invitato i fedeli a pregare per le sorti di un padre, benvoluto ovunque, ora impegnato nella battaglia per la vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA