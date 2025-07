Gravissimo l’uomo ustionato 

Restano molto gravi le condizioni di Antonello Lambroni, colpito lunedì dall’esplosione del terzo piano mansardato di una palazzina tra via Principessa Maria, al n° 20, e via don Minzoni. Il 62enne sassarese si trova da due giorni ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata con ustioni di secondo grado diffuse sul 70 per cento del corpo. Intubato, rimane vigile e cosciente ma sotto sedazione, vista la gravità delle ferite riportate. Lambroni, geometra e cantante per hobby, avrebbe dovuto esibirsi nel coro ieri impegnato ad Alghero nei Carmina Burana e tra poco più di una settimana in una piccola parte nella Madama Butterfly in piazza d’Italia.

I rilievi

Intanto ieri mattina i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato, incaricati dalla pm Lara Senatore titolare del fascicolo, sono entrati nell’appartamento sventrato dalla deflagrazione per approfondire le indagini e chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un compito molto difficile perché l’interno appare distrutto, e in particolare i poliziotti della Scientifica dovranno districarsi tra le macerie per trovare il bandolo della matassa. Al momento tutte le ipotesi sono aperte sull’accaduto partendo dall’unico dato certo: il forte odore di gas che proveniva dall’immobile intorno a mezzogiorno di due giorni fa. Tanto che sul posto erano già arrivate delle squadre dei pompieri per un primo intervento e proprio mentre queste stavano per accedere alla palazzina è avvenuta l’esplosione che, per fortuna, non ha coinvolto alcun vigile e ha provocato il ferimento lieve di due passanti. L’episodio ha portato al crollo delle pareti esterne, alcune delle quali franate su due autovetture parcheggiate in via don Minzoni. Con l’ausilio dell’autoscala gli operatori hanno individuato Lambroni per poi soccorrerlo e consegnarlo alle cure dei sanitari e, in seguito, hanno provveduto alla messa in sicurezza della palazzina consolidando gli elementi instabili attraverso i puntellamenti e prevenendo così ulteriori crolli. Sono state impiegate 3 squadre operative, con 15 unità e 7 automezzi, una del Sapr- i sistemi aerei a pilotaggio remoto, dotata di tre operatori e 2 droni, più una squadra cinofila. Impiegata anche una in assetto Usar, per la ricerca e il salvataggio, con 24 vigili e 6 automezzi provenienti dai 4 comandi regionali, tutti nel complesso guidati dal comandante provinciale Antonio Giordano.

