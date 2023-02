Gravissimo Gianni, il benefattore 

Paura per il missionario laico dal cuore d’oro Gianni Franceschi. Il benefattore originario di Lanusei, 65 anni, emigrato in Olanda e ora in pensione ha avuto un malore nella sua casa in Olanda dove vive con la famiglia quando non si trova nel cuore dell'Africa: in uno dei Paesi più poveri al mondo, l'Uganda (165° su 187 secondo i dati delle Nazioni Unite). Ha avuto un’emorragia cerebrale importante e ora si trova ricoverato in un ospedale in Belgio, a 25 minuti dalla sua casa olandese, nella cittadina di Hoek. Era atteso a Lanusei, dove si trattiene di frequente, nelle prossime settimane.

L’intervento

Domenica sera Franceschi è stato operato e familiari e amici dovranno attendere finché non avranno maggiori informazioni più chiare e rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. Gianni Franceschi ha origini lanuseine, vive in Olanda e raccoglie fondi per costruire orfanotrofi, scuole e ospedali in Uganda, Paese dilaniato dagli strascichi di anni di una guerra civile sanguinosa che ha lasciato la scia di una marea di orfani, alcuni dei quali grazie all’opera di solidarietà di Gianni, hanno trovato una casa, dell’acqua pulita da bere e la possibilità di andare a scuola. Un miraggio per buona parte della numerosa popolazione dell’Uganda che vive sotto la soglia di povertà assoluta di un dollaro al giorno. A una situazione già di per sé crudele, si aggiunge la piaga dell’Aids, molto diffusa e difficile da sconfiggere. Ma vedere i bambini che hanno una casa, del cibo e dell’acqua, che hanno la possibilità di andare a scuola è una grande soddisfazione per il benefattore ogliastrino. Nel suo profilo Facebook, l’ultimo post risale allo scorso 12 febbraio, Franceschi ha postato una foto di un bimbo che sorride con alle spalle una casa e la scritta “God is good” e il commento «Centro Uganda. Sul muro di questa casa in fango ed argilla vediamo la scritta “Dio è buono”. È detto qui, proprio qui dove la miseria regna sovrana. Questa è una chiara indicazione che la felicità non è nel benessere».

Instancabile

Da oltre dieci anni, Franceschi è impegnato per rendere più dignitosa la vita dei bambini ugandesi e delle comunità di cui fanno parte, e racconta la sua Uganda tramite i suoi canali social, mosso dallo spirito di chi agisce per rendere il mondo migliore, anche grazie al supporto di chi ha fatto propria questa causa. Tanti gli amici che lo sostengono. Non solo ogliastrini. Al suo fianco una donna di Lanusei, che lo accompagna sempre in Uganda, e una pensionata di Cagliari che ha offerto grande sostegno, anche finanziario. «Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo sognare, ma anche crederci ed agire. Ho creduto in questo sogno e grazie anche a voi siamo riusciti nel migliorare la vita di tanti orfani, donando un futuro per questa generazione e le prossime che vengono».