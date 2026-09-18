Gravissimo dopo l’incidente 

La vecchia Fiat Panda ha perso aderenza con l’asfalto bagnato e il suo conducente non è riuscito a controllarla. Nell’impatto, violentissimo, con una Volkswagen Golf, il parabrezza è andato in frantumi e Antonio Incollu, 80 anni, ex fabbro di Baunei, è stato sbalzato sull’asfalto finendo sotto la base esterna del guardrail lungo la Statale 198, all’altezza di Bau ‘e Nuxi, a valle di Ilbono. Chi ha soccorso per primo il pensionato, esanime, ha capito subito che la situazione era gravissima. Due equipaggi del 118, un’ambulanza medicalizzata e l’altra di base, oltre al personale dell’elicottero dell’Areus, hanno tenuto in vita l’ex artigiano, ma le sue condizioni sono disperate: è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi.

Scontro violento

Erano le 16.30 e nella zona pioveva. Incollu, che aveva sbrigato alcune commissioni a Lanusei, stava viaggiando verso Tortolì quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della Panda che è piombata sulla Golf in transito sulla corsia opposta. Lo scontro è avvenuto in prossimità di una curva. Nella carambola, la Golf ha terminato la corsa sul costone roccioso, mentre la Panda si è schiantata sul guardrail. Incollu è volato oltre le barriere in lamiera che delimitano la carreggiata, il conducente della Golf, un uomo di Lanusei, è rimasto contuso ed è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede. Per soccorrere il pensionato è decollato da Elmas anche Echo Lima 3. L’ex fabbro era privo di coscienza e ha riportato anche una profonda ferita in testa. Sul posto hanno operato anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Lanusei. La statale è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Sangue sulle strade

Appena due giorni prima sulle strade dell’Ogliastra è accaduto un altro incidente, in quel caso con epilogo tragico. Sulla 125, a nord di Baunei, due moto si sono scontrate frontalmente e un centauro tedesco di 63 anni ha perso la vita. È in gravissime condizioni un suo connazionale e coetaneo. È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove martedì pomeriggio, subito dopo l’arrivo a bordo dell’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus, è stato operato alla testa per riassorbire l’ematoma provocato dal grave trauma cranico.

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