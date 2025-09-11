Gravissima una dodicenne 

Una ragazzina di 12 anni in condizioni disperate e altre nove persone ferite - quattro in codice rosso e cinque con traumi e fratture non gravi - è il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all’uscita di Nuoro. Il drammatico scontro frontale ha coinvolto tre auto poco dopo l’innesto per Pratosardo, lungo la bretella che collega il capoluogo alle statali 389 e 131 Dcn. I feriti sono originari di Ollolai, Oniferi e Nuoro. I soccorsi sono arrivati subito, ma le condizioni della ragazzina restano critiche. Ieri notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. Una parente, che viaggiava con lei, è gravissima, in Rianimazione. Sul posto vigili del fuoco, 6 ambulanze e l’elisoccorso.

I soccorsi

Lo schianto, intorno alle 18 lungo la bretella che ogni giorno migliaia di auto sono costrette a percorrere per la chiusura del traforo di Mughina, ha coinvolto tre vetture: una Alfa Romeo Giulietta, una Peugeot 308 e una Nissan Qashqai. Secondo i primi rilievi, uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta. Le cause sono in fase di accertamento, ma non si escludono una distrazione, un malore o che l’autista sia stato abbagliato dal sole. Sull’asfalto non sono stati rilevati segni di frenata. A bordo della Giulietta viaggiavano due persone di Oniferi che uscivano da Nuoro. La Peugeot 308, con a bordo una famiglia di Ollolai, stava entrando in città: è su quest’ultima che si trovava la dodicenne e l’altra persone, rimaste gravemente ferite. Dopo l’impatto tra le due auto, è sopraggiunta la Nissan Qashqai, condotta da una donna di Silanus con due figli a bordo, finita nella carambola. Sette persone sono rimaste incastrate tra le lamiere ed estratte dai vigili del fuoco, giunti con una squadra per un soccorso tecnico urgente. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area: traffico dirottato sull’ingresso per la zona industriale dove si sono create lunghe file.

Rianimata sul posto

Le condizioni della ragazzina, ferita gravemente alla testa, sono apparse subito molto critiche. Dopo l’arresto cardiaco, i sanitari sono riusciti a rianimarla sul posto, prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. La prognosi è riservata, come per l’altra persona. In ospedale grande lavoro di tutti gli operatori. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, anche forze dell’ordine, Polstrada e polizia locale, che hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. Disagi al traffico, con grande apprensione per le condizioni dei feriti.



RIPRODUZIONE RISERVATA