Gravissima dopo lo schianto 

Un sorpasso azzardato potrebbe essere all’origine dell’incidente in cui ieri è rimasta gravemente ferita una 68enne di Villacidro.

La dinamica

In base alla prima ricostruzione – ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Villacidro che sono intervenuti sul posto – Maria Vitalia Mereu stava viaggiando sulla Statale 293 che conduce al bivio di S’Acqua Cotta al volante della sua Fiat Punto bianca quando, intorno alle 15,30, dopo aver superato la Hyundai Tucson guidata da Carlo Diana, 36enne di Pabillonis, si è schiantata contro l’autocarro Iveco di Efisio Muscas, 43enne di Villacidro che proveniva in direzione contraria. Lo scontro è stato violentissimo, l’utilitaria della donna dopo una carambola sull’asfalto ha finito la sua corsa sul guardrail: le ruote posteriori sono rimaste sospese per aria mentre la parte anteriore destra del veicolo – quella del guidatore – è stata dilaniata dall’impatto che ha portato via parte della carrozzeria.

I soccorsi

Sul posto è scattato immediatamente l’allarme e sono arrivati i mezzi del 118, i carabinieri al comando del maggiore Francesco Capula e i vigili del fuoco: la 68enne è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. Nessuna ferita grave, per fortuna, per gli altri due automobilisti che erano alla guida dei mezzi coinvolti nell’incidente. Il loro racconto sarà fondamentale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sull’asfalto della Statale le linee continue di colore giallo indicano che ci si trova in un’area dove sono in corso (da tempo) i lavori dell’Anas per la messa in sicurezza della viabilità intorno alla rotonda di S’Acqua Cotta, teatro in passato di numerosi incidenti, spesso anche mortali.

La viabilità

Il traffico sulla Statale 293 è stato interrotto per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi di legge e, subito dopo, per far sì che si procedesse alla rimozione dei mezzi coinvolti.

