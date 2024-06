Gravina suona la carica: «Nulla avviene per caso Ma che sorpresa Spalletti» 

«Il gol di Zaccagni? L'ho vissuto come un momento di liberazione e di soddisfazione per i ragazzi». A dir poco entusiasta Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso della conferenza stampa post consiglio federale parlando della Nazionale. «I calciatori li vedo lavorare in modo applicato», ha tenuto a precisare. «Il risultato sportivo poi non si determina sulla base di una storia di una società o di una federazione. I risultati si conquistato con i progetti e la nostra squadra deve sopperire a qualche carenza oggettiva con determinazione, voglia ed entusiasmo. Ma quando si vince lo si fa sempre tutti insieme, idem quando si perde». Su Luciano Spalletti poi Gravina ha tenuto a precisare: «Con lui abbiamo fatto una scelta importante, è sereno e fa lo “Spalletti”. Sa quando alzare il livello d'attenzione. Se si sente tranquillo, come ha detto lui stesso, si inietta quel veleno che gli serve. Lo vedo molto applicato sul lavoro. È una grande sorpresa vedere la sua dedizione del lavoro. E ne ho visti tanti di allenatori».

L’eroe di Lipsia

A proposito di Zaccagni: «Con la Svizzera servirà una grande gara per batterli e andare ai quarti. Loro forti e compatti, abbiamo già visto un po' di video. Calafiori ci darà qualche consiglio. Dispiace che sia squalificato ma il sostituto sarà all'altezza». Ai microfoni dell'Uefa l'eroe di Lipsia contro la Croazia ha analizzato la sfida che attende gli azzurri negli ottavi di finale contro gli elvetici a Berlino. Italia fuori senza quel gol? «Sono stati giorni intensi, è stata un'emozione fortissima. Ovviamente non pensavamo che servisse per forza il pareggio. Fortunatamente è arrivato», ha detto l’attaccante laziale. «Adesso pensiamo solo a preparare una gara importantissima contro la Svizzera». Può essere la scossa? «Abbiamo sempre saputo che la Nazionale spesso soffre per poi venire fuori nei momenti che contano. E adesso ci aspettiamo proprio questo da noi stessi».

In rampa di lancio

«La Svizzera è un avversario tosto, sarà un sfida molto impegnativa con una squadra che ha giocatori molto mobili. Nessuna partita è facile, sappiamo di non poter sottovalutare gli avversari». Ne è convinto Alessandro Buongiorno, che si sofferma sugli arbitraggi sinora: «In generale sono stati giusti, il mister ci dice che non dobbiamo pensare alle loro scelte e non rischiare di essere ammoniti. Dobbiamo rispettare le loro scelte e rimanere concentrati sulla partita». Poi Buongiorno parla di Calafiori e del modulo in difesa: «Sicuramente con la difesa a tre ci sono più difensori che giocano. Ma a prescindere dalla difesa, l'importante è avere in campo la migliore formazione con il miglior sistema. Calafiori sta dimostrando il suo valore, ha fatto molto bene. è un bravissimo ragazzo. L'importante è che ognuno di noi si faccia trovare pronto in qualsiasi momento». Finale sulla parte bassa del tabellone degli Europei più facile rispetto a quella alta: «La nostra parte di tabellone è più semplice, ma tutte le partite sono difficili e cercheremo di dare il massimo per arrivare fino in fondo».

