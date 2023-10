Gravina risponde a chi lo vuole fuori: basta ingerenze 

Gabriele Gravina non ci sta. Agli attacchi della Lega di Salvini (che chiede le sue dimissioni) e di Fratelli d'Italia (che invoca il commissariamento della Federcalcio), il presidente della Figc parla di «approssimazione in alcune affermazioni» esigendo poi il rispetto dell'autonomia dello sport, perché solo così «c'è democrazia».

Fagioli è fuori

Intanto, è stato pubblicato il comunicato della Federcalcio che ufficializza le sanzioni a carico di Nicolò Fagioli per il caso scommesse e fissa anche la decorrenza da ieri dei provvedimenti. Lo juventino è stato squalificato 12 mesi, 5 dei quali commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 6 finalizzato alla cura della ludopatia; 2) partecipazione ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 nel periodo di cinque mesi. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura Federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte di Fagioli, adotterà i provvedimenti di propria competenza. Fagioli dovrà inoltre pagare una sanzione di 12.500 euro.

La risposta

In una settimana funestata dalla vicenda scommesse, che ha riportato a Coverciano le forze dell'ordine, Gravina si trova a fronteggiare chi chiede la sua testa e una svolta in federazione. «Questi soggetti hanno commentato in maniera non approfondita su temi specifici», esordisce Gravina al Premio “Beppe Viola”, «il movimento sportivo rivendica, come devo fare io, il principio del rispetto dell'autonomia, che implica al suo interno un altro principio, che è quello della democrazia», sottolinea il capo del calci, «una libertà che non può essere calpestata da nessuno». Gravina accusa chi lo attacca di non avere il polso della situazione. «È bene approfondire meglio alcuni argomenti, sennò corriamo il rischio di far danni al nostro Paese, e non solo al mondo del calcio», sottolinea. E tornando alle scommesse, a Gravina stanno a cuore le ricadute personali dei giocatori coinvolti: «Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani - dice - ho il dovere di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello, a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta».

