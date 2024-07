Gravina anticipa le elezioni federali 

Al voto anticipato, anche se di fine mandato. Nei giorni della tempesta sul calcio italiano, Gabriele Gravina ha rotto gli indugi e dopo aver escluso le dimissioni per il disastro della nazionale ha deciso di convocare per il 4 novembre a Roma l'assemblea elettiva della Federcalcio per il nuovo quadriennio: come anticipato prima di tornare in Italia, in largo anticipo sul termine massimo del marzo 2025. È la strategia del contropiede: in piena polemica politica, il presidente della Figc accelera sulle iniziative e delle scelte, in un orizzonte temporale breve prima di arrivare al redde rationem delle elezioni. In ambienti federali, si sottolinea che la volontà è favorire il confronto all'interno del sistema federale, intanto c’è da capire se una ricandidatura di Gravina è possibile.

