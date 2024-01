Gravidanza a rischio, apre l’ambulatorio 

Nell’ospedale San Francesco il nuovo ambulatorio per l’assistenza della gravidanza a rischio sarà operativo dal prossimo primo febbraio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Antonio Onorato Succu.

Il servizio prevede la presa in carico della donna e l’accompagnamento nel suo percorso gestazionale fino al parto.

In particolare ci si potrà rivolgere al servizio al momento della diagnosi di malattie materne o fetali quali ipertensione gestazionale, diabete gestazionale, colestasi gravidica, ritardo di crescita intrauterino, anemia severa. Se lo specialista lo riterrà opportuno, si potrà richiedere un accesso al nuovo ambulatorio, fin dall’inizio della gravidanza, per le pazienti con malattie croniche come epilessia, sclerosi multipla, cardiopatie, obesità di grado severo, disordini metabolici significativi, malattie autoimmuni, gravidanze gemellari monocoriali e bicoriali complicate.

La prenotazione va effettuata dai Consultori familiari e dagli specialisti. L’ambulatorio è attivo ogni giovedì mattina, dalle 9, al terzo piano dell’ospedale. Per le prenotazioni rivolgersi all'equipe medica composta da Giovanna Pittorra, Francesca Fa, Marco Orlando e Francesca Dessolis, telefonando al numero 0784 240240, dalle ore 8.30 alle l3.30 del giovedì.

