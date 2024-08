Gravi offese sulle pagine Fb l’ex maggioranza querela gli autori 

A Calasetta volano gli stracci e fioccano le querele per diffamazione. Il gruppo che ha amministrato il centro turistico isolano, “Calasetta 250, insemme pe scangiò”, chiusa la legislatura, al proseguire di post ritenuti diffamatori su Facebook, ha deciso di passare ai fatti e ha presentato una denuncia contro l’autore che nel frattempo avrebbe cancellato le scritte offensive. «L’abbiamo fatto con la speranza che ci si riappropri di quelle modalità comunicative che permettono di esprimere anche il dissenso, con garbo educazione e rispetto del prossimo». sottolinea il gruppo che per 5 anni ha sostento la maggioranza della sindaca Claudia Mura.

«Abbiamo letto un numero indefinito di attacchi, spesso con offese personali, menzogne e affermazioni che si sono spinte molte volte ben oltre la diffamazione - scrivono - per rispetto del delicato incarico che stavamo ricoprendo non abbiamo mai risposto né reagito come avremmo legittimamente potuto fare». Ad attenuare il clima e le scritte diffamatorie non sarebbe bastato nemmeno la chiusura del mandato e la mancata partecipazione alle recenti elezioni. «Questi post diffamatori sono proseguiti anche dopo tra l'indifferenza, e spesso l'approvazione di molti concittadini». La gravità di alcune affermazioni contenute in messaggi social ha convinto il gruppo a rivolgersi al legale di fiducia, l’avvocato Gianfranco Trullu che ha suggerito, così come avvenuto di depositare ai carabinieri formale denuncia per diffamazione aggravata.

