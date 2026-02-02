«Gravi criticità sulla qualità dell’aria: serve intervenire» 

A lanciare l’allarme un recente studio di Legambiente, il rapporto “Mal’aria di città 2025”: Cagliari è risultata tredicesima, fra i capoluoghi italiani, per concentrazione media annuale di Pm10, le polveri sottili, con un valore pari a 28,5 microgrammi per metro cubo di aria. Per questo motivo, il consigliere comunale Ferdinando Secchi (Lega – Anima di Sardegna) ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Massimo Zedda per chiedere quali misure concrete intenda adottare l’amministrazione per «affrontare la grave criticità legata alla qualità dell’aria in città».

Secchi chiede «se l’amministrazione ritenga attendibili i recenti studi di settore e classifiche pubblicate da riviste specializzate». Per rispettare i limiti fissati dall’Ue a partire dal 2030, Cagliari dovrà ridurre la concentrazione di Pm10 di circa il 30%.

A sottoscrivere l’interrogazione anche la consigliera Alessandra Zedda. Insieme a Secchi, chiedono «se l’amministrazione abbia contezza dei dati forniti dal rapporto “Mal’aria di città 2025” elaborato da Legambiente in cui Cagliari rientra nella fascia critica, come indicato dai dati Arp Sardegna». Nello specifico, si domandano quali azioni concrete si intendano attuare per ridurre il livello di Pm10 e rispettare i limiti Ue entro il 2030, se esista un piano strategico o un cronoprogramma con obiettivi misurabili e risorse dedicate, e quali misure siano previste dall’amministrazione per contenere le emissioni nocive.

I rischi

«L’inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale, ma una questione di salute pubblica che incide sulla qualità della vita, sui costi sanitari e sull’attrattività della città», sottolinea Secchi.

I due consiglieri ricordano, in aggiunta, come numerosi studi scientifici (tra cui il rapporto Oms Air Pollution and Health del 2018 e l’European Environment Agency Air Quality Report del 2023) abbiano confermato che l’esposizione prolungata a livelli elevati di Pm10 è associata a patologie respiratorie croniche, come asma e bronchite, malattie cardiovascolari e aumento del rischio di infarto, incremento della mortalità prematura, aggravamento delle condizioni di soggetti fragili e possibili correlazioni con tumori polmonari.

