Gravel, Rassmann vince a Orosei 

Parla tedesco la GiroSardegna Gravel, corsa su terreno misto asfalto-sterrato targata Uci e organizzata a Orosei nell’ambito della corsa a tappe per master. Frederik Rassmann (Rose Racing Circel) ha preceduto l’austriaco Alban Lakata (Team Bulls) di 5” dopo 148 km con quasi 2000 metri di dislivello. Terzo e primo italiano, il campione tricolore Matteo Zurlo (Trevigiani Energiapura Marchiol), arrivato con 1”35 dal tedesco. Alle loro spalle, a 3’14” la coppia formata dal- l’Under 23 Filippo Agostinacchio (Beltrambi Tsa) e dal neozelandese Ryan Christensen (Rules29 pro Racing). Nella top 10 anche l’ex professionista Daniel Oss (Aurora Trento), ottavo a 10’43”. Dodicesimo l’Under 23 sanvitese della Trevigiani, Ignazio Cireddu, unico sardo nella categoria Open. Meglio di lui ha fatto Eros Piras (Donori Bt), terzo dei Master e 14° assoluto a 15’. In campo femminile, sui 106,86 km, successo di Debora Piana (Team Cingolani) in 3.34’39”, che ha dominato staccando di 14’05” Carlotta Borello (Btc City) e di 16’05” Anna Oberparleiter (Cingolani).

Valida come quinta delle 25 prove delle Uci Gravel World Series 2024 (due sono in Italia) e qualificazione per il mondiale del 5-6 ottobre ad Halle-Leuven, in Belgio, la gara presentava diverse distanze a seconda della categoria. Anche perché, oltre che quinta tappa del GiroSardegna, aveva anche la possibilità di assegnare i titoli regionali.

