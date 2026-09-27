Gravel, Oristano premia Bettini 

Torregrande sorride a Francesco Bettini, non a Vittoria Ruffilli. La Sardinia Gravel Race si chiude con l’ultima tappa (ridotta a 27 km) nella pineta della località marina alle porte di Oristano che lascia invariata la situazione in campo maschile e ribalta quella delle donne. Luca Martignago (MG.K Vis-Promotech-FMB) coglie il secondo successo parziale davanti allo slovacco František Pašek, con la maglia azzurra di Bettini (Airwerks Rt) comoda in terza posizione a blindare il successo finale davanti ai due rivali.

Tra le donne, l’azzurra Vittoria Ruffilli è fermata da un problema meccanico e perde tutto il vantaggio. Matulde Molo ringrazia e si prende tappa e maglia, con la svizzera Nora Bataillard seconda in tutto e l’atleta della Laboral Kutxa Fundación Euskadi terza e ultima. Crazy Wheels chiude una prima edizione “d’assaggio” e dà appuntamento a ottobre 2027 (1-2-3) quando la SGR sbarcherà nel calendario internazionale. ( c.a.m. )

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