Gravel mondiale: tripletta azzurra nella Élite donne 

Una bellissima tripletta azzurra nella gara élite femminile, un dominio tedesco in quella maschile. In mezzo, la GiroSardegna Gravel, prova di qualificazione al mondiale delle nuove bici fuoristrada che si disputerà a ottobre nel Limburgo, ha proposto il colorato esercito di Master, per un totale di circa 200 partecipanti.

I percorsi

Due le distanze (caratterizzate dal dover percorrere uno o due giri del tratto centrale del tracciato con partenza e arrivo (molto scenografici) alla torre di Santa Lucia di Siniscola: 117 km per i “pro” e i master uomini under 50, 76 per le altre categorie amatoriali. Percorso tecnico, ruvido, veloce nonostante i 1200 metri di dislivello e molto suggestivo nei passaggi-chiave come la spiaggia di Berchida. Per ogni aspetto (a parte qualche problema in un paio di guadi), tutti hanno apprezzato la scelta della Mare e Monti che organizza.

I risultati

Dominio tedesco, come detto. Ha vinto Tim Wollemberg (Protective) battendo in volata Lukas Baum (di Andorra, dell’Orbea Leatt Speed). Georg Egger (anch’egli della Protectiv) si è staccato nel finale ed è giunto terzo a 3’ davanti ad altri tre tedeschi. Undicesimo il primo degli azzurri del ct Daniele Pontoni, Tommaso Cafueri, al quale il sorrese Eros Piras (Donori Bike Team) ha recuperato parecchi minuti, piazzandosi terzo dell'intero gruppo Master under 50. Rivincita italiana tra le donne: sul podio tutto azzurro sono salite Debora Piana (Fol Mtb) che ha battuto in volata Carlotta Borello (Cingolani), con Barbara Guarischi ed Elena Cecchini a seguire.

Sul tracciato breve di 76,25 km ha invece vinto Daniele Buschi (Team Stocchetti), con il sardo Paolo Baduena (Ciclobottega) settimo. Per i migliori di ogni categoria d’età, l’opportunità di partecipare al mondiale.

Il GiroSardegna

Stamattina alle 8.30 parte invece il GiroSardegna vero e proprio. La 29ª edizione, che fa base al resort Janna ‘e Sole di Budoni, scatta dalla spiaggia teodorina di Lu Impostu con una cronometro individuale di 21,83 km, che gli oltre trecento metri di dislivello non rendono semplice.Oltre 400 gli iscritti.

RIPRODUZIONE RISERVATA