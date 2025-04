Gravel e crono: 25 aprile sovraccarico di gare 

Obiettivo Limburgo. Domani si corre la prima delle due tappe italiane (la seconda ad agosto a Fubine Monferrato) delle Uci World Gravel Series, le gare ciclistiche su sterrato che qualificano tutte le categorie al Mondiale che si svolgerà nei Paesi Bassi a ottobre (11-12). Come lo scorso anno, la corsa funge anche da tappa del 29° GiroSardegna, la tradizionale corse a tappe amatoriale organizzata dalla Mare & Monti, ma in questo caso la anticipa, per semplificare la logistica. Raddoppiati gli iscritti che sono circa duecento, compresa i pro e la Nazionale azzurra guidata da Daniele Pontoni. Partenza e arrivo sono sulla spiaggia di Santa Lucida di Siniscola, i percorsi sono di 122 o (per gli over 50) 72 km, con passaggi altamente spettacolari in alcuni dei paradisi costieri della costa orientale. Per i migliori di categoria ci sarà il pass per i Mondiali. Domenica inizierà il GiroSardegna, dato che la crono di sabato è stata annullata per il lutto proclamato dal Governo.

Sempre domani, la Federciclismo (che fa parte dell’Uci) ha messo nel calendario il campionati sardi a cronometro. Li organizza, come “Memorial Mario Cervo” a Olbia la Terranova Fancello Cicli su un percorso di 12,5 km con partenza in via dello Spirito Santo. ( c.a.m. )

