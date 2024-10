Gravel, anche due sardi 

Saranno ben 2613 i corridori (in rappresentanza di 49 Paesi) al via dell’edizione 2024 del Campionato del mondo di ciclismo gravel (sterrato) dell’Uci. Si corre in Belgio, nel Brabantem tra Halle e Leueven, oggi e domani. In campo maschile, lo sloveno Matej Mohoric difende domani sui 182 km di gara il titolo dall’assalto del grande favorito olandese Mathieu van der Poel.

Tra i 2184 partecipanti nelle 21 categorie amatoriali, anche due sardi del Donori Bike Team, qualificati nella prova disputata ad aprile durante il GiroSardegna: si tratta di Francesco Garau (speratino, cat. 70-74 anni) e Giuseppe Lampis (sorrese, 40-44), in gara oggi rispettivamente sulle di stanze di 88 e 135 km. ( c.a.m. )

