Grave un operaio travolto da un tubo 

È rimasto schiacciato tra un grosso tubo metallico e il cavalletto sul quale una gru lo stava posando, al Porto canale. Sono gravi le condizioni di un operaio ferito ieri in un incidente sul lavoro le cui conseguenze sarebbero potute essere ancora più gravi. Carlo Cani, 51 anni, di Villamassargia ma residente a Dolianova, è ora ricoverato in ospedale con prognosi riservata: malgrado le sue condizioni molto serie, i medici ritengono di potergli salvare la vita.

Grave ma stazionario

Anche le pattuglie della Squadra volante della Questura, assieme alle ambulanze del servizio 118, sono intervenute nella tarda mattinata di ieri sulle banchine del Porto canale cittadino, dove l’operaio è rimasto ferito mentre lavorava. Cani ha riportato traumi importanti al torace e al bacino, le sue condizioni sono apparse subito molto serie, al punto che è intervenuto l’elisoccorso. Dopo che i medici del 118 sono riusciti a stabilizzarlo, Cani è stato caricato sull’elicottero che in pochissimi minuti ha raggiunto l’eliporto dell’ospedale Brotzu. Dopo una sosta al pronto soccorso, l’operaio è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Per evitargli inutili sofferenze e in attesa di un primo miglioramento, i medici dell’ospedale hanno deciso di sottoporlo a sedazione. Le sue condizioni saranno rivalutate stamattina e poi nei prossimi giorni, per verificare se le terapie stanno apportando miglioramenti alle sue condizioni di salute. La famiglia di Cani, che vive a Dolianova, è stata subito informata di quanto era accaduto al Porto canale.

Il carico sospeso

L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri, in una mattinata estremamente afosa così come quelle precedenti. I poliziotti della Squadra volante della Questura, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, devono ancora ricostruire nei dettagli che cosa sia accaduto. Dai primi accertamenti, che ancora non si possono considerare definitivi, pare che Carlo Cani stesse lavorando con altri colleghi per la ditta Nuova Icom, che produce parti meccaniche (soprattutto, tubi) destinate particolarmente alla Norvegia. A quanto sembra, un mezzo meccanico stava spostando da una zona a un’altra di un piazzale materiale molto pesante, tra cui grossi tubi metallici.

I soccorsi

Per ragioni che ancora non sono state chiarite, pare che l’operaio sia rimasto schiacciato tra uno dei tubi che il mezzo stava trasferendo e il cavalletto sul quale il gruista lo doveva adagiare. I colleghi di Cani si sono accorti immediatamente che l’uomo era stato travolto dal tubo e si sono prodigati per liberarlo di quel peso e poi adagiarlo per terra. Nel frattempo, qualcuno ha dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due, che ha allertato la centrale del 118 e il centro operativo della Questura. Ora l’operaio è sotto stretta osservazione da parte dei medici.

