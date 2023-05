Grave scontro tra moto, due centauri ricoverati in prognosi riservata 

Un centauro di Siniscola, Felice Cancellu, di 60 anni, è rimasto gravemente ferito insieme a un turista tedesco in un nuovo e grave incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio nel bivio della borgata di Santa Lucia.

I due viaggiavano ognuno in sella alla propria moto. D’improvviso si sono toccati mentre uno era in fase di sorpasso. Tanto è bastato perché i due centauri volassero rovinosamente a terra riportando ferite molto serie. Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli operatori dell’equipe del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

Entrambi i feriti sono apparsi fin da subito gravi anche se a preoccupare di più erano le condizioni di Felice Cancellu. Per lui si è reso necessario l’intervento dell’elicottero di Areus. Una volta stabilizzato è stato caricato a bordo del velivolo e trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia.

Il turista tedesco invece è stato accompagnato a bordo dell’autoambulanza del 118 che lo ha portato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Entrambi i feriti sono stati ricoverati in prognosi riservata, anche se fortunatamente, in base alle prime notizie, non sarebbero in pericolo di vita.