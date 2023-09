«Grave l’assenza di Puddu ad Asiago» 

«Grave l’assenza del sindaco ad Asiago». Con un comunicato stampa Fratelli d’Italia esprime il proprio disappunto per l’assenza delle istituzioni asseminesi alle celebrazioni in onere dei caduti della Brigata Sassari sul monte Zebio, che hanno visto nel fine settimana la partecipazione delle massime istituzioni sarde e dei sindaci dell’Isola.

A Casara Zebio, sull’altopiano di Asiago, luogo simbolo per centinaia di Comuni e di famiglie della Sardegna, è stato celebrato anche il completamento del “Cimitero di guerra B” per 150 caduti sardi nei combattimenti tra il 1916 e il 1917, durante la Prima guerra mondiale. Tra i soldati caduti, rimarca il capogruppo Stefano Demontis, «anche Giuseppe Scalas e la nostra Medaglia d’oro al valor militare, Giuseppe Pintus». L’assenza del sindaco, dice, «è un fatto gravissimo che dimostra la totale insensibilità verso i drammi della guerra e delle famiglie dei caduti». Anche per Sabrina Stara, «l’assenza di un rappresentante asseminese è sconcertante», così come la decisione di «delegare il primo cittadino di un altro Comune».

Il sindaco Mario Puddu, che spiega la sua assenza con la concomitanza di «altri impegni istituzionali che impedivano di presenziare ad Asiago per 2-3 giorni», chiarisce che Assemini ha fatto comunque sentire la sua presenza: «Abbiamo fatto una delibera, pagato la quota di adesione e fatto pervenire una nostra comunicazione tramite il sindaco di Armungia. Il nostro omaggio, che penso interessi maggiormente gli asseminesi, sarà quello di rimettere al suo posto la statua del nostro Giuseppe Pintus».

RIPRODUZIONE RISERVATA