Grave la donna pestata  dal compagno 

Sono gravi le condizioni della donna picchiata selvaggiamente dal compagno a Berchidda. Il responsabile del pestaggio, Mihail Buja, 40 anni, un operaio di cittadinanza rumena, è stato trasferito nel carcere di Bancali con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è stata ricoverata in ospedale e sarà sottoposta a visite specialistiche per le gravissime lesioni riportate a volto. Non si esclude un intervento di chirurgia maxillofacciale. La donna, stando alle indagini condotte dai Carabinieri, mentre era a terra, ormai non più nelle condizioni di ripararsi dai colpi del compagno, è stata raggiunta da numerosi e violentissimi calci, sferrati in direzione del viso. Quando la vittima è stata soccorsa era tumefatta a tal punto da essere irriconoscibile. I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno dovuto utilizzare la pistola Taser (storditore a scariche elettriche) per impedire che l’uomo continuasse a picchiare la compagna.

