VaiOnline
Oliena.
05 gennaio 2026 alle 00:05

Grave in Rianimazione dopo il volo dal balcone  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Restano gravissime le condizioni di Mario Salis, 60 anni, di Oliena, ricoverato dall’alba di sabato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ieri l’uomo era ancora in coma nel reparto di Rianimazione per i traumi conseguenza di una caduta da diversi metri d’altezza dopo una violenta lite con il figlio della padrona di casa. Tuttavia nel quadro generale sono emersi segnali di miglioramento che inducono a un moderato ottimismo.

Il ragazzo con cui avrebbe litigato, 24 anni, si era presentato spontaneamente in Procura accompagnato dal suo avvocato. L’ipotesi di reato relativa alle indagini è quella di danneggiamento, riconducibile alla dinamica della lite, ricostruita in maniera frammentaria. Il figlio della donna, rientrato a casa con amici, avrebbe trovato la madre in compagnia dell’uomo. Sarebbe scoppiata a quel punto una violenta lite. Il giovane avrebbe prima infierito sull’auto del sessantenne, squarciando gli pneumatici e quindi cercato di trascinare via il veicolo. Quando il giovane è rientrato in casa Salis si sarebbe gettato dal balcone nel tentativo di sottrarsi a un’aggressione. Intanto sono stati ascoltati diversi testimoni. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 