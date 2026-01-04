Grave in Rianimazione dopo il volo dal balcone  

Restano gravissime le condizioni di Mario Salis, 60 anni, di Oliena, ricoverato dall’alba di sabato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ieri l’uomo era ancora in coma nel reparto di Rianimazione per i traumi conseguenza di una caduta da diversi metri d’altezza dopo una violenta lite con il figlio della padrona di casa. Tuttavia nel quadro generale sono emersi segnali di miglioramento che inducono a un moderato ottimismo.

Il ragazzo con cui avrebbe litigato, 24 anni, si era presentato spontaneamente in Procura accompagnato dal suo avvocato. L’ipotesi di reato relativa alle indagini è quella di danneggiamento, riconducibile alla dinamica della lite, ricostruita in maniera frammentaria. Il figlio della donna, rientrato a casa con amici, avrebbe trovato la madre in compagnia dell’uomo. Sarebbe scoppiata a quel punto una violenta lite. Il giovane avrebbe prima infierito sull’auto del sessantenne, squarciando gli pneumatici e quindi cercato di trascinare via il veicolo. Quando il giovane è rientrato in casa Salis si sarebbe gettato dal balcone nel tentativo di sottrarsi a un’aggressione. Intanto sono stati ascoltati diversi testimoni. (f. le.)

