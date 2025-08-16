Grave dopo lo schianto in moto 

Il trauma cranico grave di cui è rimasto vittima Fabio Solanas impone una prognosi riservata. La formulazione del quadro clinico implica un’analisi completa dell’anamnesi del paziente di 29 anni, di Tortolì, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui è arrivato intorno alle 20.30 di venerdì a bordo di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia e atterrato alla periferia di Girasole, dove è successo l’incidente dell’operaio. L’angoscia e la paura, la speranza e le preghiere hanno scandito le ultime ore, cariche di attesa tra familiari e amici.

L’incidente

Sul Ferragosto stavano per scorrere i titoli di coda, dopo una lunga giornata insieme agli amici più cari e ad alcuni parenti nella pineta di Girasole. Pochi minuti prima delle 19, Fabio Solanas è salito su una moto da cross, prestata un amico, e da Isula Manna si è diretto verso l’abitato di Girasole. Quando stava per affrontare l’ultima semicurva lungo via Mare, il giovane ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato su un palo dell’illuminazione pubblica. Il centauro, che indossava il casco, è rimasto incastrato tra il palo e il muro di recinzione di un’abitazione. L’impatto è stato violentissimo e Solanas è stato sbalzato sull’asfalto, quasi esanime. Il primo a soccorrerlo è stato il proprietario della struttura su cui è piombata la moto che, alla luce delle condizioni del giovane, ha subito chiamato il 118. La centrale operativa di Sassari ha disposto l’invio di un equipaggio che a sua volta, accertata la gravità del caso, ha richiesto l’invio dell’elicottero, atterrato alle 19.30.

Condizioni serie

Il giovane è stato stabilizzato e caricato a bordo del mezzo aereo volato verso il Brotzu. Per lui si sono aperte le porte della Rianimazione, con i medici che mantengono il più stretto riserbo sulla prognosi. Desta particolare preoccupazione il trauma cranico. In più, gli esami strumentali hanno evidenziato una serie di fratture. In via Mare, oltre all’equipaggio del 118, hanno operato gli agenti del commissariato di Tortolì, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, che hanno effettuato i rilievi di legge, e i vigili del fuoco. La viabilità ha subito una lunga interruzione.

