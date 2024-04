Grave dopo l’incidente con l’escavatore 

Rimangono gravi ma fortunatamente stabili le condizioni di salute di Fabrizio Mudu, il 55enne di Villa San Pietro che lunedì sera è rimasto schiacciato dal suo stesso escavatore, che stava utilizzando per alcuni lavori nel terreno di Su Paraxiu.

Dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Pula, guidati dal luogotenente Bruno Caruso, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e, rimanendo sotto gli pneumatici, ha riportato diverse lesioni gravi all’altezza del torace. Immediata la richiesta d’aiuto, annunciata da altre persone sul posto, con l’arrivo di un’ambulanza del 118. Considerata però la gravità delle ferite, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo sino all’Ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione. I medici mantengono ancora la prognosi riservata.

Tra i familiari e gli amici c’è molta apprensione per le condizioni di salute dell’uomo. Mudu, noto anche per la sua attività di pulizia e risanamento delle spiagge della zona, è conosciuto anche dalla comunità per essere un brav’uomo. La speranza di tutti è che i medici del Brotzu possano dare ben presto notizie positive sulle sue condizioni di salute.

