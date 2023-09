Gratteri procuratore di Napoli con 19 voti su 32 

A quasi un anno e mezzo di distanza dalla nomina di Giovanni Melillo al vertice della Direzione nazionale di mafia, la procura di Napoli ha un nuovo capo. È il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, magistrato-simbolo della lotta alla criminalità organizzata e riconosciuto come uno dei massimi esperti di 'ndrangheta. Ma la sua nomina spacca il plenum del Csm. Gratteri ottiene 19 voti, 5 vanno al procuratore di Bologna Giuseppe Amato e 8 a Rosa Volpe, la procuratrice aggiunta di Napoli che per un anno ha diretto la procura partenopea. E a dividersi sono non solo i componenti togati ma anche il vertice di Palazzo dei marescialli, con il vicepresidente Fabio Pinelli e il Pg della Cassazione che votano per Gratteri e la presidente della Suprema Corte Margherita Cassano che appoggia Amato. Uniti sulla scelta di Gratteri sono i laici di entrambi gli schieramenti, con l’eccezione di Roberto Romboli (Pd) che appoggia Volpe. Per il procuratore di Catanzaro votano Magistratura indipendente (la corrente più conservatrice) e i togati Andrea Mirenda (indipendente) e Antonino Laganà (Unicost), in dissenso dal suo gruppo che sostiene Amato (appoggiato anche dal togato indipendente Roberto Fontana). Per Volpe i progressisti di Area e la togata di Magistratura democratica Mimma Miele.

