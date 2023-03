Gratta e vinci, premio da 100mila euro 

La dea bendata fa visita di nuovo alla tabaccheria ricevitoria di via Porcu all’angolo con via Cavour. È qui che un fortunato scommettitore è riuscito ad accaparrarsi 100mila euro. La vincita è arrivata con un Gratta e Vinci da 5 euro Speed Cash che può arrivare anche a una vincita massima di 500 mila euro.

E anche se non è una cifra che stravolge la vita, di sicuro 100mila euro faranno comodo a chi li ha intascati, che come al solito, resta avvolto nel mistero e anche nella tabaccheria tengono le bocche cucite. Tanti i curiosi che ieri mattina si aggiravano nella zona e che si fermavano davanti al cartello affisso nella vetrina della tabaccheria con la scritta “Vinti 100mila euro”.

Di certo c’è che la rivendita di via Porcu non è nuova a questi colpi di fortuna. 500 mila euro erano arrivati qualche anno fa con il Gratta e vinci “Il Miliardario”. A centrare il colpaccio era stata una coppia di coniugi che si era presentata nella rivendita con il biglietto vincente, ignara del fatto che si sarebbe dovuta recare in banca per la riscossione. Nella stessa rivendita anche un altra vincita da 500 mila euro, un’altra da 100mila e molte minori da 10mila euro. Perché la febbre del gioco continua ad appassionare i quartesi, dai giovani ai più anziani.

